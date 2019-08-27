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Farklı disiplinler psikoloji ile buluşuyor
Farklı disiplinler psikoloji ile buluşuyor
Polente Psikoloji’nin düzenlediği ‘Psikolojiyle Kesişmeler’ başlıklı seminer dizisi 21 Eylül’de başlıyor.
Kültür Sanat 27 Ağustos 2019 - 09:22

Sinemadan müziğe, mimariden koku ve yogaya kadar farklı disiplinleri psikoloji ile buluşturacak seminerlerin ilki “İçeriden Dışarıya Bakış” başlığıyla yönetmen ve senarist Ümit Ünal'ın katılımıyla gerçekleşecek. Moderatörlüğünü klinik psikolog/psikoterapist Tuğçe Isıyel'in üstleneceği oturumlarda bazı uygulamalara ve tartışma bölümüne de yer verilecek. 6 farklı oturumda gerçekleşecek seminerlerin diğerleri ise şöyle:

28 Eylül: Sessizlikten Gürültüye / Mustafa Avcı
5 Ekim: Koku Ne, Tat Nerede / Vedat Ozan
12 Ekim: Bir Bellek Olarak Beden / Çağ Rical Gürle
19 Ekim: Yazının Rüyası / Irmak Zileli
26 Ekim: Evim, Bedenimdir / Hakkı Yırtıcı

Son güncelleme: 12:24 - 27.08.2019
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