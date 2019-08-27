Farklı disiplinler psikoloji ile buluşuyor
Sinemadan müziğe, mimariden koku ve yogaya kadar farklı disiplinleri psikoloji ile buluşturacak seminerlerin ilki “İçeriden Dışarıya Bakış” başlığıyla yönetmen ve senarist Ümit Ünal'ın katılımıyla gerçekleşecek. Moderatörlüğünü klinik psikolog/psikoterapist Tuğçe Isıyel'in üstleneceği oturumlarda bazı uygulamalara ve tartışma bölümüne de yer verilecek. 6 farklı oturumda gerçekleşecek seminerlerin diğerleri ise şöyle:
28 Eylül: Sessizlikten Gürültüye / Mustafa Avcı
5 Ekim: Koku Ne, Tat Nerede / Vedat Ozan
12 Ekim: Bir Bellek Olarak Beden / Çağ Rical Gürle
19 Ekim: Yazının Rüyası / Irmak Zileli
26 Ekim: Evim, Bedenimdir / Hakkı Yırtıcı