Farklı festivallerde ‘Cannes’ etkisi

Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilen etkinliklerden birisi de 73. Cannes Film Festivali’ydi. Festivalin online olarak yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Festivali yöneticileri, bu fikre sıcak bakmadı.

‘MUHTEŞEM FİLMLER GELDİ’

73. Cannes Film Festivali’nde gösterilecek bazı filmlerin “Cannes 2020” etiketi altında farklı festivallerde gösterilmesine karar verildi. Festival direktörü Thierry Frémauxi “Bu yılın seçkisi alışılageldik bölümler altında olmayacak. Hiçbir şey olmamış gibi davranmak saçmalık olur. Ama elbette kalbimizde izleyip sevdiğimiz filmleri öne çıkarmak düşüncesi yatıyor. Dünyanın her yerinden muhteşem filmler geldi ve bizim görevimiz de bu filmlerin izleyicisini bulmasına yardımcı olmak. Listeyi açıkladıktan sonra amacımız salonlarda etkinlikler organize etmek olacak” dedi.

Bu yıl Cannes 2020 seçkisinde yer alacak filmler, Venedik Toronto, Deauville, Angoulême, San Sebastian, New York, Busan ve Lumière gibi diğer festivallerde de gösterilecek.