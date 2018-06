Farklı kültürlerin performansı: ‘Kendi Evin Gibi’

Amsterdam doğumlu Türk kökenli sanatçı Ilgın Abeln'in, A Corner in the World X bomontiada ALT'ın ev sahipliğinde, Türk ve Hollandalı oyuncularla sahnelediği performans 'Kendi Evin Gibi' bugün Feriköy Semt Pazarı'nda başladı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ilgın Abeln ayrıca, 26 Haziran Salı günü saat 16.00’da bomontiada ALT’da, kendisini ve çalışma yöntemini anlatacağı bir de sunum yapacak. Abeln’in 2009 yılında Amsterdam’da kurduğu tiyatrosu De Stal van Dingo’nun (Dingonun Ahırı) projesi olan performans, A Corner in the World X bomontiada ALT, Over het IJ Festival ve Tolhuistuin’ın partnerliğinde gerçekleşiyor.

FARKLI KÜLTÜRLERİN BULUŞMASI

13 – 22 Temmuz’da Amsterdam’da Over het IJ Festivali’nde 10 gösteri yapacak olan ‘Kendi Evin Gibi’, mekâna özel tasarlanmış görsel, şiirsel bir performans… ‘Kendin’ ve ‘öteki’ ile ilgili evrensel soruları gündeme getiren; saçma, karmaşık, uzlaştırıcı ve savunmasız bırakan otobiyografik bir eser…

Performans, iki kültürün birbirlerine has özelliklerini tanıması, öğrenmesi ve birbirleri hakkında sahip oldukları bilinçsiz varsayımların/ön yargıların ortadan kaldırılması ve farklılıkların, benzerliklerin yanı sıra kendini güvende (kendi evinde gibi) hissetmenin ne anlama geldiği üzerine bir araştırma sürecine dayanıyor.