Fasulye nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre fasulye mi, fasülye mi?

Fasulye nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre fasulye mi, fasülye mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'fasulye'dir. Fasulye mi, fasülye mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘fasulye’dir.

FASULYE NE DEMEK:

1- Fasulyegillerden, barbunya, çalı, ayşekadın, horoz vb. türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris).

2- Bu bitkinin sebze olarak yararlanılan yeşil ürünü ve kuru tohumları.

FASULYE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin fasulye mi, fasülye mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı fasulye şeklinde olmalıdır.

fasülye (Yanlış kullanım)

fasulye (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Akşama güzel bir kuru fasulye yemeği yaptık mı tamamdır!”