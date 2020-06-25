Fatih Sultan Mehmet’in Bellini portresi açık artırmayla satılacak

BBC Türkçe’nin haberine göre Venedikli ressam Gentile Bellini’ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek bugün Londra’da satışa sunulacak.

“Sultan 2. Mehmet, mevki sahibi genç ile birlikte” isimli portrenin tarihi 1479 yılına uzanıyor.

Bellini, Osmanlı ile Venedikliler arasında yapılan İstanbul Anlaşması sonrasında İstanbul’a gelmişti. Ünlü ressam, 1479-1481 yılları arasında Osmanlı Sarayı’nda ağırlanmıştı. Satışa çıkarılan bu tablodaki ikinci kişinin kimliği net olarak bilinmiyor.

İkinci kişinin şehzadelerden birisi olduğu tahmin ediliyor.