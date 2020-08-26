Fatih Sultan Mehmet’in portresi İBB’ye teslim edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile Londra’daki dünyaca ünlü Christie’s Müzayede Evi tarafından 25 Haziran günü düzenlenen açık arttırmada satın alınan tablo evine ulaştı. 20 Ağustos gecesi Londra'dan İstanbul'a ulaşan tablonun 21 Ağustos'ta başlayan gümrük işlemleri 26 Ağustos'ta tamamlandı ve özel bir kargo firması tarafından İBB'nin Saraçhane'deki Başkanlık binasına ulaştırıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkanlık binasının kapısında tabloyu teslim aldı.



Tablo, İBB Saraçhane Yerleşkesi giriş katındaki hazırlanan özel sergi ve depo alanına konuldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada “Tablo yuvasına döndü aslında. Bizim için gurur verici. Şimdi biraz kendisi için hazırlanan özel bölümde dinlenmesi gerekiyor. İnşallah Cuma günü, Cuma namazından önce ya da sonra bir planlama yapacağız. Burada basınla paylaşacağız görüntülerini. Yine Saraçhane'de halkın evinde, İstanbullu ile beraber buluşturacağız en yakın zamanda. Çalışmalarımız sürüyor. En tertipli en düzenli şekilde İstanbul halkı ve tüm Türkiye ile bu güzel eseri paylaşmak için heyecanlanıyoruz” diye konuştu.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ SALON

Tablonun sergileneceği salonda İmamoğlu'na bilgi veren İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat da “İBB binası 1950'lerde yapıldığında burası sergi salonu olarak yapılmış, sonrasında atıllaşmış. Biz aslında İstanbul'a yeni bir sergi salonu kazandırıyoruz” dedi. Portre için yüksek güvenlikli depo ve sergi alanı oluşturduklarını ifade eden Polat, hava geçirgenliği olmayan, ısı, nem, iklim açısından uygun koşulları uluslararası standartlarda sağladıklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Özel bir koleksiyonda bulunan Fatih Sultan Mehmet'in orijinal portresi, Londra’daki Christie’s Müzayede Evi tarafından 25 Haziran günü açık arttırmaya çıkarılmıştı. Orijinal tablo, düzenlenen müzayedede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla 7 milyon 923 bin liraya satın alındı. Fatih Sultan Mehmet'in kendi döneminde yapılıp günümüze gelebilmiş üç orijinal portesinden biri olan tablo için İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat beraberindeki heyet ile 8 Ağustos'ta Londra'ya gitti.

Venedikli ressam Bellini'nin atölyesinden çıkan yapıt, teslim alınmadan önce Polat ve beraberindeki uzmanlar tarafından incelendi. İBB heyeti, 12 Ağustos'ta Türkiye'ye döndü. Fatih'in portresi de müzayede evi tarafından 20 Ağustos'ta uzman kargo firmasına teslim edilerek İstanbul'a doğru yola çıktı. Ünlü tablo, 20 Ağustos gecesi İstanbul'a ulaştı ve 21 Ağustos günü gümrük işlemlerine başlandı.