Fatih tablosunun ilk ziyaretçisi: Kılıçdaroğlu

Fatih Sultan Mehmet tablosunu 6 Ekim'de İstanbul halkıyla buluşturmak için hazırlık yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eserin sergilendiği alanda ilk gösterimini yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapacak.

İBB’nin Londra’da gerçekleştirilen açık artırmada satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu, 6 Ekim’de, geçici sergi salonunda İstanbul halkıyla buluşturulacak.

Venedikli ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden çıkan eserin görüleceği Saraçhane yerleşkesinde fiziki düzenlemeler gerçekleştiren İBB’nin ilk ziyaretçisi, 3 Ekim günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak.

Tablonun bulunduğu salonu sergiye uygun hale getirme çalışmalarında sona gelen İBB, pandemi önlemleriyle birlikte İstanbulluları da ağırlamaya başlayacak.

TABLOYA TAM DONANIMLI KORUMA

İBB, 1480 yılına ait tabloyu, 25 Haziran’da gerçekleştirilen müzayedede satın aldı. Christie’s salonundan alınan eser, 2 aylık bir sürenin ardından yurda getirildi ve 26 Ağustos’ta İBB binasında saklanmaya başlandı.

İBB, tablo için tam güvenlikli, Rönesans dönemine ait bir eserin korunması için gerekli koşulların sağlandığı, iklimlendirmeli özel korumalı depo alanı oluşturdu.

Depo alanına, üç özel korumalı hava sızdırmaz kapıdan geçilerek girilebiliyor. Alanda ayrıca, tablonun saklanma koşullarını sağlayacak şekilde özel iklimlendirme ve nem dengeleyici sistem bulunuyor. Özel gazlı yangın söndürme sistemi oluşturulan depoda eserin tam güvenliği de sağlanmış durumda.

MADALYONLAR VE PARALAR DA GÖSTERİME SUNULACAK

Aradan geçen geçen 35 günlük sürede, tablonun dinlendirildiği salon yeniden düzenlendi. Sergi alanın özelliğine kavuşturulan bu salon ve İBB Başkanlık binasının giriş katı koridorları da sergi temaları ile zenginleştirildi.

Ziyaretçiler için hediyelik eşya standı oluşturuldu. Resim olarak Fatih tablosunun tek başına sergileneceği salonda, Fatih’e ait madalyonlarla, döneminde kullanılan paraları da ziyaretçilerin gösterimine sunulacak.