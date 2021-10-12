Fatihin Fermanı Londra’da satılacak

Fatih Sultan Mehmed tarafından Zağanos Paşa'nın imaretleri için verdiği ferman, Londra'da müzayedeye çıkıyor. Açılışı 1 milyon lira olacak tuğralı fermanın 21 Ekim'deki satışı merakla bekleniyor.

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Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed Han tarafından Vezir-i Azam Zağanos Paşa’nın imaretleri için verdiği Hicri 866 tarihli (1462) ferman, Londra’da müzayedeye çıkıyor. 21 Ekim’deki, Fatih Sultan Mehmed Hana ait tuğralı fermanın satışı merakla bekleniyor.

Ferman, Bismillah ile başlıyor. Arapça el yazısı ile siyah mürekkeple yazılmış. Merhum Zağanos Paşanın vakfı yazısı kırmızı bir dokuma ile kısmen güçlendirilmiş. Yazıların altında fermana tanık olanların imzası var. Fermanın üzerinde Fatih Sultan Mehmetin tuğrası var. Son satırda da tarih bulunuyor. 1-10 Cemaziyelevvel 866 (01-10 Şubat 1462) tarihindeki fermanda yazılanlar kısaca şöyle:

Ferman Zağanos Paşanın Balıkesirde yaptırdığı imaret için Saruhan Sancağına bağlı Danişmendli, Süleymanlı Büyük Meder, Küçük Meder, Maracaviran, Numanlı köyleri ile Balıkesire bağlı At ve Türkeli köyleri ile yine Balıkesirde Bakırcılar ve Mellahlar çarşısında vakfettiği dükkanların Fatih tarafından koruma altına alındığı ilan ediliyor. Ferman da tanık olarak Kirmastı Kadısı, Beytülmal Müfettişi, Evkaf Nazırı, Mihaliç ve Balıkesir Kadılarının da onayları var.

AÇILIŞI YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRA

Fermanın satışını yapan mezat sahibi Plakas Auctions, fermanın 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğinde, 21 kat, kırmızı tekstil ile kısmi güçlendirmeler yapılmış bir eser olduğunu belirtirken açılış fiyatının da 80 bin paund (980 bin TL) olduğunu söylüyor.

DHA