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Fatma Girik umutlu!
Fatma Girik umutlu!
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Fatma Girik, 95 yaşındaki annesi ve kız kardeşiyle birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesinde oy kullandı.
Kültür Sanat 24 Haziran 2018 - 17:25

Geçtiğimiz yıl kalça rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve kalça protezi ameliyatı geçiren 76 yaşındaki usta sanatçı Fatma Girik, 95 yaşındaki annesi Münevver Girik ve kız kardeşi Müyesser Girik ile birlikte Bodrum’un Torba Mahallesi’nde oy kullandı. Bir restoranda kurulan seçim sandığında oy kullanan Fatma Girik'in güçlükle yürüdüğü gözlendi. Oldukça yaşlı olduğu ve yürüyemediği gözlenen Girik'in annesini ise iki kişi koluna girerek sandık başına getirdi. Fatma Girik'in kardeşi de bu yıl ilk kez Bodrum'da oy kullandı.

‘GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR’

Fatma Girik, “Elimiz ayağımız tuttuğu sürece oyumuzu kullanacağız. Türkiye'yi güzel günler bekliyor, her şey çok iyi olacak” ifadelerini kullandı.

fatmagirik-iha
İHA

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