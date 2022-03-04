Fatma Girik’in adı Milas’ta yaşatılacak

Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik'in adının Milas ilçesinde park veya bir caddeye verilerek yaşatılacağı belirtildi.

Yaşar ANTER

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Bodrum’da yaşarken tedavi için gittiği İstanbul’da 24 Ocak’ta yaşamını yitiren ve yaşadığı Torba Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verilen Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik’in adının Milas’ta bir park veya caddeye verileceği açıklandı. Milas Belediyesi’nin 7 Mart’ta düzenlenecek olağan belediye meclisi toplantısında gündeme getirileceği belirtildi.

Aynı toplantıda Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nda jüri üyeliği ve katkısı yanında, kültür sanata yaptığı gelişim ve ilçemizin tanıtımına katkılar sağlayan İzel Rozental’a ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ verilmesi de meclis toplantısında görüşülecek.

“SANAT DEĞERLERİMİZİ YAŞATACAĞIZ”

CHP’li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat “Türk sinemasına, sanatına, kültürüne büyük katkıları olan bu insanlarımızın ilelebet anılması, yaptıklarının gelecek nesiller tarafından bilinmesi amacıyla onların isimlerini yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bir toplumun sanata olan değeri gelecek nesiller için büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

BODRUM VE AYDIN’DA DA YAŞATILACAK

Bodrum Belediyes’nin şubat ayı meclis toplantısında CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri tarafından Torba Mahallesi İnönü Caddesi batısındaki parka Fatma Girik Parkı ve 3015. Sokak’a Fatma Girik Sokak isminin verilmesi kararlaştırılmıştı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi şubat ayı ilk meclis toplantısında CHP’li Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Fatma Girik’in adının Efeler ilçesinin en büyük parklarından biri olan ve geçen yıllarda açılışı yapılan parka verileceğini açıklamıştı.

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