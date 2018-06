Fayton keyfi için atlara yapılan zulüm sürüyor! Sanatçılardan yetkililere çağrı…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Hayvanseverlerin her türlü girişimi, insanların “Yeter artık, yapmayın bu zulmü” diye haykırması bir türlü sonuç vermiyor. Adalar’daki faytonlarda eziyet gören atlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak 209 at, hafriyat kamyonlarına sıkıştırıldı ve Adalar’a götürülmek üzere Tuzla’ya getirildi. Atlar, sıcakta bekletiliyor.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Yasemin Babayiğit, sosyal medyada yaptığı paylaşımla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14’üncü maddesine aykırı olarak atların kötü koşullarda tutulduğunu ve nakledilmeye çalışıldığını belirterek, “Bu hayvanların sahibi olduğunu iddia eden kişiler hakkında madde 28 uyarınca her bir at için ayrı ayrı idari para cezası yaptırımı ve madde 28/1-k ve 24 uyarınca el koyma yaptırımı uygulanması gerekli. Tarım Bakanlığı'nın Adalar’da ruam hastalığı tespit edilmesi sebebi ile Adalar’a at giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına ilişkin aldığı karar olmasına rağmen, bu atlar için bu karara aykırı olarak bir izin alındığı bilgisi iddia ediliyor. Bu hayvanlar hafriyat kamyonlarında sıcağın alnında fayton işkencesine gönderilmek üzere bekletiliyor! Lütfen Tarım Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ve polisi arayarak, hayvanların adaya götürülmemesi için gereğinin yapılmasını talep edin!” dedi.

‘ALENİ BİR İŞKENCE!’

Atların sıkış tepiş götürüldüğüne dair video, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılıyor. Özge Özder ve Birce Akalay da videoları paylaştı ve “Atlara karşı yapılan bu zulmün bitmesi” için çağrıda bulundu. Özder, atlara yapılanın aleni bir işkence olduğunu not düşerek, herkesin yetkililere ulaşarak konuyu iletmesi çağrısında bulundu.