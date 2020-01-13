Fayton nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre fayton mu, payton mu?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘fayton'dur.
FAYTON NE DEMEK:
1- Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek arabası, payton.
2- Perde ayaklılardan, sıcak deniz kıyılarında yaşayan, uzun kuyruklu bir kuş (Phaeton).
FAYTON NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin fayton mu, payton mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı fayton şeklinde olmalıdır.
payton (Yanlış kullanım)
fayton (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Adalardaki faytonlar belediye kararı ile kaldırıldı.”