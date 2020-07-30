Fazıl Say, Alman Klasik Müzik Ödülleri’ne aday gösterildi

Dünyaca ünlü Piyanist ve Besteci Fazıl Say klasik müzik dünyasının önemli ödüllerinden biri olan Der Deutsche Klassikpreis’ ye (Alman Klasik Müzik Ödülleri) “Yılın Enstrümantal Kaydı” ve “Yılın Enstrümantal Sanatçısı” dallarında aday gösterildi. Say, adaylığını sosyal medya hesabından duyurarak, "Duygulandım ve Gururlandım” dedi.

Fazıl Say kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Duygulandım ve gururlandım.Şimdi öğreniyorum ki klasik müzik dünyasının en değerli ödüllerinden birine iki dalda aday seçilmişim. Sonuçlar Ekim ayında belli olacakmış. Beethoven Sonatlar ile hem “yılın enstrümantal kaydı” hem de “yılın enstrümantal sanatçısı” dallarında…Çok mutlu oldum. Diğer adayların hepsini sosyal medyada gördüm. Benim çok değer verdiğim saygın sanatçılar, müzik dünyasının üstatları var.

Hepsinin emeklerine şükranımız sonsuzdur. Bu güzel haberi akşam eşimle kutlayacağız. Sonuçta yıllarca büyük emek verdim Beethoven'e… Bu dev kayıt projesi ile; kendi adıma çok müzik öğrendim ve ilerledim diye düşünüyorum. Dünyaya kendi adıma bir armağan bırakmak istedim. Bunun için de bir müzisyen olarak samimi söylüyorum; elimden gelen her şeyi verdim. Gösterilen bu ilgi, beni çok mutlu etti” cümlelerini kullandı.

Der Deutsche Klassikpreis kazananları Ekim ayında açıklanacak.