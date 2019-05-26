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Fazıl Say, Bursa’da sahne aldı
Fazıl Say, Bursa’da sahne aldı
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Bursa'da sahne alarak dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Kültür Sanat 26 Mayıs 2019 - 09:34

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Bursa’da sevenleriyle buluştu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde özel bir eğitim kurumunun düzenlediği gecede yaklaşık 1 saat sahnede kalan ünlü piyanist, konserine ‘İzmir Suiti’ ile başladı. Eserlerini dinleyicilerin beğenisine sunan Fazıl Say, her bir bestesinin ardından Bursalılardan yoğun alkış aldı. Bursa’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Fazıl Say, çaldığı eserler hakkındaki bilgileri de tek tek dinleyicileriyle paylaştı.
(DHA)

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