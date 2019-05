Fazıl Say, Bursa’da sahne aldı

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Bursa’da sevenleriyle buluştu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde özel bir eğitim kurumunun düzenlediği gecede yaklaşık 1 saat sahnede kalan ünlü piyanist, konserine ‘İzmir Suiti’ ile başladı. Eserlerini dinleyicilerin beğenisine sunan Fazıl Say, her bir bestesinin ardından Bursalılardan yoğun alkış aldı. Bursa’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Fazıl Say, çaldığı eserler hakkındaki bilgileri de tek tek dinleyicileriyle paylaştı.

(DHA)