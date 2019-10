Fazıl Say, Kaz Dağları Marşı ile İstanbul’u selamladı

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, ENKA Kültür Sanat sahnesindeydi. Kaz Dağları marşını İstanbul’da ilk kez seslendiren dünyaca ünlü besteci Say, salonu dolduran yüzlerce dinleyicinin kalbine dokunan unutulmaz bir resital verdi.

ENKA Kültür Sanat'ın daimî sanatçısı, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, dün akşam verdiği konserde; İzmir Süiti başta olmak üzere kendi bestelerini ve çağdaş bestecilerin eserlerini yorumladı. Say ayrıca, Kaz Dağları için özel bestelediği “Kaz Dağları Marşı” adlı eserini ilk kez İstanbul dinleyicisi ile buluşturdu. Biletleri aylar öncesinden tükenen konserde Fazıl Say, açılışını yaptığı ENKA Oditoryumu'nda tam 20 yıl sonra, dinleyenlerini bir kez daha klasik müzik dünyasında bir keşfe çıkardı. Konserine “İstanbul'da Bir Kış Sabahı” eseri ile başlayan sanatçı; daha sonra “İzmir Süiti” ile dinleyenleri büyüledi. Hemen ardından “Kaz Dağları Marşı” ile devam eden Say, Çaykovski’nin “Mevsimler” adlı eserinin “Haziran” bölümünü 20 yıl sonra ilk kez seslendirdi. Baladlarından ve çağdaş bestecilerin çok sevilen eserlerinden sunduğu seçki ile konserini tamamladı.

ENKA Oditoryumu'nu dolduran ve konser sonrası uzun bir süre sanatçıyı ayakta alkışlayan dinleyiciler, müziği tutkuyla yaşayan kalplerde izi uzun süre silinmeyecek bir performansa şahitlik etti.