Fazıl Say keyifsiz ve meşgul

Fazıl Say keyifsiz ve meşgul

Son günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Dünyaca ünlü piyanist keyifsiz ve oldukça meşguldü.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Harbiye Açıkhava Cemil Topuzlu sahnesinde 14 Ağustos akşamı gerçekleşecek olan konseri Atlantis Yapım tarafından iptal edilen ve konserle ilgili Instagram hesabından açıklama paylaşan Fazıl Say, “Bir insanı anlamadan, ön yargılarla hüküm verilmesine karşıyım, Bir insanı anlamadan, ön yargılarla hüküm verilmesine karşıyım. Yılda 120 konser veren bir insan emin olun ‘1’ konseri olamıyor diye üzülmez, 119 konser olunca ne değişiyor ki, tam tersi sevinirim, ama sebebinin içeriği, bu olunca, haliyle üzülüyorum, memleketim adına üzülüyorum. 14 Ağustos Harbiye Açıkhava Fazıl Say konserini programdan kaldırmak zorunda kalan yapımcı Erdal Bey (Atlantis Yapım) herhalde yıllar sonra bu olayı çocuklarına torunlarına gurur duyarak anlatmayacaktır. Hayatımın çok zor bir döneminde, annem yoğun bakımda ben de sağlık dertleri içindeyken beni bu tatsız durumun içine itenler, dürüst bir şekilde düşünmelidirler, doğru mu yaptıkları? Bakın; güç müziktedir, hiçbir suçum yokken bu tarz yaralar açmalarına da izin veremem. Ben müziğimi yapıyorum, her fırsatta dostluk istiyorum” demişti.

‘ŞU AN BİLE ÇALIŞIYORUM’

Önceki gün Nişantaşı’nda bir kafede kahvesini içerken ve telefonuyla ilgilenirken görüntülenen ünlü sanatçı, bu konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruları; “Ben zaten gerekli açıklamaları sosyal medya hesabımda yaptım. Şu an bakmayın oturduğuma, inanın şu an bile çalışıyorum ve çok meşgulüm” diyerek geri çevirdi.