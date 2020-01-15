Fazıl Say’a sürpriz kutlama

Usta sanatçı Fazıl Say, 50 yaşına girdi. Say için Bebek’te bulunan bir otelde sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. Say’ın yakın arkadaşları kutlamaya katıldı. Yeni yaş için getirilen dev büyüklükteki pasta ise dikkat çekti.

Ancak asıl sürpriz pastanın içinden çıktı. Say ile geçtiğimiz ocak ayında evlenen Ece Dağıstan, pastanın içerisinden maymun maskesi ile çıkarak eşine sürpriz yaptı. Bu sürpriz kutlama ile ilgili konuşan Dağıstan, “Ece Dağıstan, “İnsanın 50 yaşına basmış kocasını en çok heyecanlandıran şey, maymun olması” dedi. Fazıl Say ise eşinin bu sürprizi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.