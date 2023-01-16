Fazıl Say’dan, Nazım Hikmet’e doğum gününde farklı bir selam

Fazıl Say, Nazım Hikmet'in doğumgününü unutmadı. Say, dünyaca ünlü şaire farklı bir selam gönderdi.

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Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet’in 121’inci doğumgününde farklı bir kutlama yaptı.

Say, sosyal medya hesabından dünyada ilk defa Japonca seslendirilen Nazım Hikmet Oratoryosu’nun görüntülerini paylaştı.

Fazıl Say mesajında şu ifadeleri kullandı:

Nazım Hikmet'i doğum gününde Japonya'dan bir selam ile analım isterim. Bu görüntüleri ben de ilk kez dün seyrettim, beni çok etkiledi.

“Nazım Oratoryosu” eserim bir kaç ay önce Japonya'da “Japonca” olarak seslendirilmişti, tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.

Bakın , tanıyacaksınız; “Kız çocuğu” “Yaşamaya Dair”, “Memleketim” gibi bölümlerden kısa seçmeler.

Bu evrensel buluşmanın ilginizi çekeceğini düşünüyorum.

Güzel bir Pazar günü dilerim.

Fazıl”

Fazıl Say “Nâzım Oratoryosu” 16 Eylül 2022'de dünyada ilk defa tamamen Japonca olarak Nagoya Japonya'da seslendirildi.

Naoshi Takahashi, Orkestra Şefi

Nagoya Filarmoni Orkestrası

Hidehiko Nakaoka, piyano

Haruki Sayama, Anlatan

Lee Jeongmi, Solist

Makoto Niimi, Solist

Kia Murase, Solist

Nazım Oratoryosu Koro Topluluğu

Aikihiro Takahashi, Koro Şefi

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