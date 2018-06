Fazıl Say’ın annesi yoğun bakımda

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, annesinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Ünlü piyanist Fazıl Say, annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını Instagram hesabından açıkladı. Duygusal bir mesaj kaleme alan Say, takipçileriyle şunları paylaştı:

“Yazmamam lazım aslında; yazmak içimi dökmek istediğimden yazıyorum, bana geçmiş olsun filan dilenmesini istediğimden değil, doluyum, içimi dökmem lazım o yüzden yazıyorum. Kötü haber kızımla geçirdiğim bir günün akşamı geldi; Annem yoğun bakıma alınmış. En son 2 ay önce olmuştu, ‘bir dahakine şansı olmaz’ denmişti. Komadan ama bir gecede kurtuldu haberi geldi. ‘Yoğun bakımda kalması gerek’ dendi. Turnenin son konserini iptal edip gitmek istedim ‘gerek yok’ dendi. Zaten yanına girmemiz zor, ulaşmamız zor. Bir yandan 24 Haziran seçimi, hayatımızı belirleyecek, geleceğimizi, belki de, ah o seçim… Bodrum da annem ne yapıyor? Bilinçsel değilse de güdüsel bir kuvvetle hayatta kalıyor. Kızımla ikimiz sessiz bir sabah geçirdik, dün sabah… Fazla konuşmadan, atları temizledik, konuyu birbirimize açmadan.

‘KAZA GEÇİRDİK’

Rasyonal konular konuşarak geçti zaman… Oradan öğlen uçakla Stuttgart'a geçtim. Sonra arabayla Ludwigsburg'a, turnenin son konseri, havaalanından otele giderken otobanda ağır bir kaza yaptık. Ciddi bir kaza, bir tünelde, lanet olasıca bir tünelde, tipik bir fren kazası, bize çarpan araba haşat oldu, bize hiç bir şey olmadı, ruhen darmadağın olmak dışında… Festival şoförü kızcağız hastanelik oldu. Bana bir şey olmadı. Sinirim bozuldu.

Tünelde polisi beklerken, sağır edici bir gürültüde arabalar hızla geçerken aklım Bodrum'da yoğun bakımda, aklım 24 Haziran’da geleceğimizde… Bir taksi geldi 40-50 dakika sonra.. Hayrettir yetişmem gereken provaya yine de gittim, o an her şey olağanmış gibi olsun istedim; kazanın ardından piyano çalmamda bir sorun olmadığını görmek istedim. İyi bir prova yaptık, ama tek sorun ‘Fazıl Say'ın ruhu nerede?’ sorunuydu. (Küçük olmayan bir sorun ve büyür o sorun) iPhone'um önümde Bodrum’dan haber bekliyorum; her mesaj ‘pling’ ettiğinde sinirim bozuluyor ‘kötü haber mi?’ diye… 40 saniyede bir mesajlara bakıyorum. Yoğun bakımda annem, trafik kazası, seçim-umut-gelecek… Bodrum'da annem zorda, kazanın şoku, seçim -yüzde kaç?- gelecek, endişe filan Schumann beşil ve ‘yürüyen köşk’ oda müziği halini çalıyoruz ekip yürüyen köşkü çok güzel yapıyor ama Schumann zor bana bu halimde; en son geçen sene çalmışım ters eserdir, Aklım nerede????”