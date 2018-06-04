Fazıl Say’ın ‘Chopin Noktürnler’ albümü raflarda

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın; Chopin’in romantik dönemde piyano için yazdığı en güzel ve tanınmış parçaları olan noktürnlerini yorumladığı 'Chopin Noktürnler' albümü raflarda yerini aldı.

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Piyano denildiğinde akla gelen ilk eserlerden olan ve ‘gece müziği’ anlamına gelen noktürnlerden oluşan ‘Chopin Noktürnler’; hislendiren, sakinleştiren, duygulandıran melodik yapısıyla yaz gecelerine dinginlik getirecek bir albüm. Albüm ilk kez 2017 yılında Warner Müzik tarafından dünya çapında yayınlanmıştı. Türkiye’de ise Ada Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

Say, ‘Chopin Noktürnler’ albümünde, Chopin'in romantik dönemde piyano için yazdığı en güzel ve tanınmış parçaları olan noktürnlerini yorumluyor. ‘Chopin Noktürnleri’nin çok dinlendirici bir albüm olduğunu ifade eden Say, albümle ilgili olarak “Stresli ve zor hayatlarımızda bu parçaların, bu yaz bizi bir suyun sakinliğine ve bir rüzgarın naif esintisine doğru çekip, ruhlarımızı dinginleştireceğine inanıyorum” dedi.