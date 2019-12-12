Fazıl Say’ın vize isyanı

Dünyaca ünlü müzisyenimiz Fazıl Say'a İngiltere'de konser vermesi için davet geldi. Say, vize için başvuruda bulundu. Ancak kendisine yanlış vize verildi. Sorunu düzeltmek için muhatap bulamadıklarını açıklayan Say, "Kızgın değilim ama hak arıyorum, kendim için, ülkem için!" dedi.

Dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say, önümüzdeki yıl 8 Ocak’ta Wigmore Hall’da, 3 Mart’ta ise Barbican Centre’da konser vermek için teklif aldı. Bu teklifi kabul eden Say, vize geçtiğimiz ay vize başvurus yaptığını açıkladı.

Söz konusu salonlardan gelen vize mektuplarını da dosyalarının içine koyan Say, İngiltere Başkosolosluğu’na başvuruda bulundu. Ancak Say’a yanlış vize verildi. Verilen vizenin başlangıç tarihi 8 Şubat’tı. Say, Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve konsolosluktan hatayı düzeltmek için kimseye ulaşamadıklarını söyledi. Say’ın açıklaması şöyleydi:



“HAK ARIYORUM, KENDİM İÇİN, ÜLKEM İÇİN!”

“Bu yazımı İngilizler-Avrupalılar ve İngiliz meslektaşlarım umarım okur…. Okumaları dileğimle, şunu bilin, kızgın değilim ama hak arıyorum, kendim için, ülkem için!

Şu 3 resme bakalım…

Cetvelle çizilen sınırlar..

Ortadoğu’da, Kuzey ve Güney Afrika'da…

Cetvelle!!!

Hatta bir Güney Afrika ülkesi sınırları için derler ki; ‘Batılı albay, cetvelle çizerken cetveli tutan parmağına kalem çarpmış, haritada orada bombe olmuş’ 3. Resimde var..

Filozof Harari (Sapiens kitabı yazarı) yeni kitabında serzenişte; ‘1. Dünya Harbi’nden sonra ve ardında, emperyal güçler, cetvelle sınırları çizerken ne etnisitiye, ne dinlere, ne mezheplere en ufak bir saygı göstermemişlerdi, bedeli en ağır şekilde ödeniyor’…

Buna pek çok filozof şöyle katkıda bulundu zaten; ‘Hatta, iç savaşlar, terör, başkaldırılar yine emperyal güçler tarafından kendi kurdukları devletlere karşı güçlendirilmekte..

Çok acı hakikaten..

“BREXIT BİZİM İÇİN HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR”

İngiltere'nin ‘Brexit’ konusu son yıllarda daha çok tartışıldı.

Halbuki, İngiltere hiçbir zaman AB ülkesi değildi ki. Schengen vizesi anlaşmasını imzalamamış, mesela biz Türkler için veya herhangi bir AB dışı ülke için, durumda değişen hiçbir şey yok ki, Brexit'den önce de İngiltere vizesi kuyruklarındaydık, şimdi de… Bizler için Brexit hiçbir şey ifade etmiyor.. HİÇBİR ŞEY… İngiltere'den vize almamız hep zordu şimdi de zor, Wigmor Hall'de, Barbican'da konser vermeye giden benim için de zor, yanlış vize konuluyor, uğraştırılıyor… Bir daha gidiliyor, konsolosluk muhatabı yok, vize şirketi var filan… Türkiye, 2-3 yıldır, çift pasaport alabilme imkanı sağladı oradan yırtıyoruz, bir pasaport ile turnedeyken diğer pasaport İngiliz konsolosluğunda, bari işlemi görebiliyoruz, çift pasaport konumumuzdan önce İngiltere’de asla düzenli bir konser hayatım olamadı, vize sorunu, pasaportum haftalarca konsoloslukta kalacak, 1 Londra konseri için, belki 15 diğer konseri bekletmeye alacağım, Viyana, Berlin, Paris, Tokyo? Yahu neden? Kim yapar? Olmasın Londra demek zorunda kaldık; 25 yıl!!!

Brexit? Kimin için ne ifade ediyor? Almanya için mi? Ne ama?

Açıklayın.

Eşit şartlar olsun diyelim?

Değil mi?”