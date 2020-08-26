Fazıl Say’ın yeni kitabı Suya Yazılan okurlarla buluşmaya hazır
Dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say’ın yeni kitabı Suya Yazılan, 28 Ağustos’tan itibaren tüm kitapçılarda satışa sunulacak.
ACM bünyesindeki Romancı Yayınevi etiketli ‘Suya Yazılan’, Say’ın müzikteki birikiminin yanı sıra anılarını, düşüncelerini, hayata dair tecrübelerini, kültür sanat hayatı üzerine fikirlerini, dünya görüşünü ve hayallerini paylaştığı yazılardan oluşuyor.
PANDEMİYİ DE KALEME ALDI
Kitapta ayrıca son aylarda tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını döneminde sanatçının süreci nasıl yaşadığını, üretimini, yaşamından kesitleri paylaştığı yazılar da yer alıyor.