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Fazıl Say’ın yeni kitabı Suya Yazılan okurlarla buluşmaya hazır
Fazıl Say’ın yeni kitabı Suya Yazılan okurlarla buluşmaya hazır
Fazıl Say'ın yazdığı Suya Yazılan isimli kitap, 28 Ağustos'tan itibaren raflardaki yerini alacak.
Kültür Sanat 26 Ağustos 2020 - 13:01

Dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say’ın yeni kitabı Suya Yazılan, 28 Ağustos’tan itibaren tüm kitapçılarda satışa sunulacak.

ACM bünyesindeki Romancı Yayınevi etiketli ‘Suya Yazılan’, Say’ın müzikteki birikiminin yanı sıra anılarını, düşüncelerini, hayata dair tecrübelerini, kültür sanat hayatı üzerine fikirlerini, dünya görüşünü ve hayallerini paylaştığı yazılardan oluşuyor.

PANDEMİYİ DE KALEME ALDI

Kitapta ayrıca son aylarda tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını döneminde sanatçının süreci nasıl yaşadığını, üretimini, yaşamından kesitleri paylaştığı yazılar da yer alıyor.


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