Felsefenin de şiirin de beşiği Anadolu’dur!

Tüleylioğlu özlü felsefe tarihi yaklaşımı içinde yazar. Anadolu'nun felsefenin yurdu oluşu gerçeğini tutarlı biçimde açıklar. Thales, Anaksimandros, Anaksimenes… Bu çok duyarlı bir alandır. Hep gözden kaçırılır. Antikçağda bugünkü anlamda bir yurt ve yurttaşlık anlayışı yoktur, olanaksızdır. Çıkar çevresinde bir araya gelmiş krallıklar söz konusudur. Ayrıca coğrafya etkilidir. Dolayısıyla Batı Anadolu'yu Yunan sayanların yanıtlaması gerekir: Yunan, Troya'ya neden saldırdı?

DEVRİMCİ ÖNDERLERİMİZ

Kendi toprağına mı saldırdı? Her şey bir yana, dünya felsefesinin de şiirinin de beşiği Anadolu'dur! Türkiyemizin yurt olduğu Anadolu toprağı büyük insanlık birikiminin eşsiz parçasıdır. Devrimci önderlerimiz, direnç anıtı yazarlarımız yeryüzü sözcüleriyle akrabadır: Mustafa Kemal Atatürk, Nâzım Hikmet, Deniz Gezmiş, Erdal Eren, Rıfat Ilgaz, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, Server Tanilli… Bu yurttan umut kesilemeyeceği gibi, çok çalışmak ister, sıradanlığı kaldırmaz! “Gerçeği Söylemek” aydınların, erdemlilerin yeryüzünde ağır yükler omuzlamış büyük bir aile olduğunu bir kez daha gösteriyor. Dönüp dönüp okunacak bir kitap.