FeminİSTANBUL’da şiir coşkusu

UNESCO’ya bağlı Uluslararası Şiir Organizasyonları içinde yer alan, “FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali” bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. Bugün başlayan ve 9 Kasım'a kadar sürecek olan festival, “Şiir Şiddeti Yener” manifestosuyla yola çıkıyor. FeminİSTANBUL Kadın Şiir Festivali kadınlığın sorunlarına dair evrensel bir fikir, sanat ve diyalog platformu olmayı hedefliyor. Kadın temalı şiirleriyle her dilden, dinden ve cinsiyetten şair ‘şiddeti yenmek’ için bir araya gelecek.

Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali, bugün başladı. Ana temasını kadın, kadın sorunları, kadının her türlü halini içeren durumlar olarak tanımlayan Feminİstanbul Kadın Şiiri Festivali Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Kadın temalı şiirleriyle her dilden, dinden ve cinsiyetten şair bu festivalde ‘şiddeti yenmek' amacıyla bir araya gelecek. Bu yıl festivalin organizasyon komitesinde Op. Dr. Hilal Karahan ve Dilruba Nuray Erenler bulunuyor. Festivale bugüne kadar Hindistan, Peru, Bolivya, İran, Arap ülkelerinin her biri, İtalya, İspanya, Romanya, Bulgaristan, İngiltere, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Almanya, Fransa, Macaristan ve daha pek çok ülkeden gelen şairler katıldı. Dünyanın dört bir yanından FeminİSTANBUL Festivali'ne katılan şairler kendi ülkelerindeki kadınların sorunlarını dile getiren şiirlerini ulusal kıyafetleriyle paylaşıyor.

Dört yıldır düzenlenen FeminİSTANBUL'un bugüne kadar ki temaları; “2016 yılında ‘Anadiline Karşı Kadın Dili', 2017 yılında ‘Tuzun Sınırları', 2018 yılında ‘Birlikte Çeşitlilik, birlikteyiz, çeşitliliğimizi kucaklıyoruz' ve 2019 yılında ‘Şiir Şiddeti Yener'” olarak belirlendi.



ŞİİR ŞİDDETİ YENER

Bu yılki temayı açıklayan Festival Direktörü Op. Dr. Hilal Karahan, “Dünyada, medeniyet düzeyi her ne olursa olsun, kadınlar şiddetle yüz yüzedir. Şiddet, fiziksel olduğu kadar psikolojik ve ekonomik de olabilir. Şiddetin her türüne, biçimine karşıyız. Sözcüklerin bittiği yerde başlıyor çünkü şiddet. Bu durumu tersine çeviriyor, bu kez biz sözcükleri bir alet gibi kullanmayı, şiddete karşı farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. İnsanlığın ortak dili şiirdir. Şiir tüm sınırları ve duvarları aşabilir. Şiir, şiddeti yenecek yegâne şeydir. Kadın olmayı kutluyor ve bir armağan olarak kucaklayıp, kabul ediyoruz. İşte şimdi bu kutlamayı bir şiir şölenine dönüştürmek için buluşuyoruz. Dünyanın neresinde olursak olalım, hep birlikte olmak umuduyla!” ifadelerini kullandı.



CANAN KAFTANCIOĞLU’NA ONUR ÖDÜLÜ

Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali'nin açılış seremonisi 8 Kasım 2019 Cuma günü, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde yapılacak. Basın iletişimi sponsorluğunu Faselis'in üstlendiği festivalin onur ödülü Canan Kaftancıoğlu'na verilecek. Festivalin yabancı şair konukları, Androulla Shati (Kıbrıs), Adel Bouagga (Tunus), Asma Al Haj (Filistin/Ürdün), Darya Heidari (İran), Domenico Pisana (İtalya), Gino Leineweber (Almanya), Malak Sahioni Soufi (Suriye/İngiltere), Nancy Paul (Hindistan), Sanaz Davoodzadeh Far (İran), Saviana Stănescu (Romanya/USA), Vadim Terekhin (Rusya), Valentin Iacob (Romanya) olacak. Ülkemizdense, Ali Günvar, Ali Rıza Gelirli, Ayça Erdura, Aydan Yalçın, Aydın Şimşek, Ayten Mutlu, Bedros Dağlıyan, Bircan Çelik, Çağın Özbilgi, Deniz A. Tüzün, Dilek Değerli, Dilruba Nuray Erenler, Elçin Sevgi Suçin, Emel Koşar, Ertuğrul Özüaydın, Gönül Dilek, Gülce Başer, Halil İbrahim Özcan, Hasan Erkek, Hilal Karahan, İsmail Biçer, Kemal Aslan, Levent Karataş, Malik Enes Gümüşlü, Mehmet Hakkı Suçin, Mesut Şenol, Muhsine Arda, Muzaffer Özdemir, Nevin Koçoğlu, Niyazi Yaşar, Okan Yılmaz, Osman Öztürk, Ömer Turan, Pınar Doğu, Serap Aslı Araklı, Tarık Günersel, Veysi Toktaş, Volkan Hacıoğlu, W. B. Bayrıl katılacak.

FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali kapsamında hazırlanan ve editörlüğünü Op. Dr. Hilal Karahan'ın yaptığı “2019 Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Antolojisi” Kartal Belediyesi'nin katkılarıyla yayına sunuldu.