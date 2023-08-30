Fenomen dizi “Desperate Housewives”ın yazarından şaşırtıcı açıklamalar

Amerikan banliyösünde yaşayan ev kadınlarının hikayesini anlatan ve 2000'li yılların başında dünya çapında büyük ilgi gören "Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives)" dizisinin eski yazarlarından biri, setteki şok edici hikayeleri ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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2004-2012 yılları arasında yayınlanan ve tüm dünyada milyonlarca izleyiciye ulaşan fenomen dizi “Desperate Housewives”ın yazar ekibinde yer alan Patty Lin, dizinin kamera arkasındaki büyük düzensizlikler nedeniyle başarılı olmasının bir “mucize” olduğunu ve set ekibinin başrol oyuncusu Teri Hatcher’dan uzak duracağını söyledi.

Lin, yakında çıkacak anı kitabı “Son Katkıda Bulunanlar: Hollywood'dan Nasıl Ayrıldım”da, on yıl boyunca televizyon yazarı olarak çalışıp “Friends”, “Breaking Bad” ve “Freaks and Geeks”, gibi ünlü yapımlar için senaryolar yazdıktan sonra 2008'de Hollywood'dan ayrıldığını açıklıyor.

Dikkat çekici açıklamalarda bulunan Lin, “Her sahne farklı bir kişi tarafından aceleyle yazıldı. Dizinin yaratıcısı Marc Cherry, ilk birkaç taslağa neredeyse hiç dahil olmuyordu, ancak senaryo yarı uygun bir şekle geldikten sonra onu bizden alıyor, golf arabasına biniyor ve düzenlemek için kendini bir yazı bungalovuna kapatıyordu” derken Cherry’nin kendisini tecritte tutmasının işlerin yürümesinin tek yolu olduğunu çünkü “dikkatinin kolayca dağıldığını” ekledi.

Lin sözlerine, “Senaryoyu elinden almayı başardıklarında, genellikle ekipçe masada okunmadan hemen önce ve bazen de çekimlerin ilk gününden hemen önce yapım aşamasına geçiyordu. Bu son derece verimsiz sistemle, ‘Desperate Housewives’ın herhangi bir bölümünün çekilmiş olması bir mucize.” şeklinde devam etti.

BİRÇOK ÖDÜL KAZANDI

Başlangıçta dizideki kara mizah tonunun kendisini çektiğini söyleyen Lin, “TV’deki en popüler program haline gelmesi, birçok ödül kazanması, sekiz yıl boyunca yayınlanması ve Tanrı’dan daha fazla gelir elde etmesi aklımı karıştırıyor.” diye ekledi.

“Desperate Housewives” yayınlandığı süre boyunca birden fazla Primetime Emmy, Altın Küre ve Screen Actors Guild Ödülü kazandı ve ilk beş sezonu en çok izlenen 10 dizi arasında yer aldı.

Dizide Susan Mayer karakterini canlandıran Teri Hatcher’a da değinen Lin, ekibin Hatcher’ın dikkatini çekmemeye çalıştığını söylerken “Genelde oyuncu kadrosunu sadece arkada sessizce oturduğumuz ve Hatcher’la göz teması kurmamaya çalıştığımız masa okumalarında görürdük” dedi.

2013 yılında Hatcher, ekibin kalan üyeleriyle aralarında sorun olduğuna dair söylentileri, “Ekip her an onlar için bir otobüsün önüne atlayabileceğimi biliyor. Bu sekiz yıl boyunca fazlasıyla cömert davrandım ve herhangi bir ekip üyesi bunu size söyleyecektir, dolayısıyla kimin ne yazdığı önemli değil.” diyerek yalanlamıştı.

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