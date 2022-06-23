Fenomen romantik komedi serisi, 20. yılında üçüncü filmle devam ediyor

Kalbinin Sesini Dinle ve Benim Çılgın Düğünüm-2 (My Big Fat Greek Wedding) olarak Türkçeye çevrilen iki filmden sonra üçüncü filmin çekimlerine başlandı.

Sozcu.com.tr

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“My Big Fat Greek Wedding” evreni genişliyor. 2002 yılında Kalbinin Sesini Dinle ve 2016 yılında da Benim Çılgın Düğünüm-2 olarak vizyona giren filmlerden sonra yeni bir filmle seri devam ediyor.

Oyuncu, yazar ve şimdi de yeni filmin yönetmeni olmaya hazırlanan Nia Vardalos, Instagram’da yayınladığı video ile üçüncü filmi müjdeledi. Vardalos, Ocak 2020’den bu yana üçüncü bir film çekmekten bahsediyordu.

Önceki iki filmde senaryoyu yazıp aynı zamanda da başrolde yer alan Vardalos, bu defa da yönetmen koltuğuna oturuyor. Ancak filmin başrollerinde kimlerin yer alacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

“My Big Fat Greek Wedding” tüm zamanların en çok hasılat yapan romantik komedisi olmaya devam ediyor, ancak devam filmi ilk filmin gerisinde kalmıştı.

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