Fenomen ‘Seda Tripkolic’in 53 yıl hapsi istendi

Sosyal medyada 'Seda Tripkolic' olarak tanınan şarkıcı Seda Sular'ın da arasında olduğu tutuklu 12 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Telefon dolandırıcılığı yöntemiyle aralarında Prof. Dr. Cevat Çapan'ın da bulunduğu 5 kişiyi dolandıran çeteye üye olmakla suçlanan Sular'ın, 53 yıla kadar hapsi istendi. İddianamedeki çete üyelerinin dolandırdıkları Seher E., hakkında, “Şeker gibi kadın. Dünden beri bize bir kelime bile etmedi. Parayı çekip veriyor. Çekip veriyor" ifadeleri dikkat çekti.

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Son yıllarda hızla artan telefon dolandırıcılarını takibe alan polis, Mayıs ayında yaptığı operasyonda, şarkıları internette milyonlarca kez tıklanan ‘Seda Tripkolic’ lakaplı sosyal medya fenomeni Seda Sular’ın da arasında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Çete üyeleri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SEDA SULAR’DAN ÖRGÜT LİDERİNE PARA TRANSFERİ

Yaklaşık 7 ay sonra soruşturmayı tamamlayan savcılık, Seda Sular hakkında, “Dolandırıcılık” ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından 16 yıldan 53 yıla kadar, diğer şüpheliler hakkında aynı suçlardan 7 yıldan 66 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. İddianameye göre, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan çete üyeleri elde ettikleri para ve ziynet eşyalarını Seda Sular’a ulaştırdı. Yüzde 6 komisyon alan Sular da, paranın geri kalan kısmını kendi banka hesabı üzerinden Şanlıurfa’daki örgüt lideri Mehmet T.’ye havale etti.

FETÖ VE SOYGUN TAKTİĞİ

İddianamede çetenin, hedef kişiyi tespit ettikten sonra kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttığı ve iki ayrı taktik uyguladığı ortaya çıktı. Birinci taktikte dolandırılacak kişiye, ‘soygunda parmak iziniz çıktı’ dendiği, ikinci taktik ise ‘hesabınızdaki paraların FETÖ tarafından kullanıldığı belirlendi’ denilerek korkutulduğu, korkuya kapılan kişilerin de paraları, gönderilen kuryelere teslim ettikleri anlatıldı.

PROFESÖRÜ AYNI GÜN İÇİNDE İKİ KEZ DOLANDIRDILAR

Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, aralarında şair Prof. Cevat Çapan’ın da bulunduğu 5 kişi müşteki olarak yer aldı. İddianamede yer alan bilgilere göre dolandırıcılar, “Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden arıyoruz” diyerek telefonda görüştükleri Çapan’a, daha önce de dolandırıcıların kurbanı olduğunu bildiklerini söyleyerek, “Bir kez daha dolandırıcıların hedefindesiniz. Onlardan önce bankaya giderek paranızı çekin ve muhafaza altına almak için bize getirin” dedi. Çapan, bankadaki hesabından çektiği 80 bin doları kendini polis olarak tanıtan kişiye teslim etti. Aynı gün, ikinci kez arayan dolandırıcılar, Çapan’dan hesabında kalan diğer parayı da çekmesini istedi. Çapan, hesabında kalan 100 bin TL’yi de dolandırıcılara getirip teslim etti.

KONUŞMALAR İDDİANAMEDE

Mahkeme kararıyla şüpheliler hakkında yapılan teknik takip içerikleri de iddianamede yer aldı. Şüpheli Mehmet A., ile şüpheli Hakan O., arasındaki görüşmede, şu ifadeler yer aldı;

M.A: “Kadın çıkmak üzere, ona göre tam bankanın önünde ol çıktığı zaman gör”,

H.O: “Tamam kanka”

M.A: “Hiçbir aksilik istemiyorum bak ufak bir aksilik bütün hepsini götürüyor ona göre…”

H.O: “Biliyorum abi”

M.A: “Bunu bir halletsek güzel bir seyahat …..”

Bankadaki hesabından çektiği parayı teslim almak için Seher E.'nin evine giden dolandırıcılar arasında yaşanan başka bir diyalog ise şu şekilde yer aldı;

M.A: “Aynı şekilde içeri gir kimliğini göster ‘devletin emaneti bunlar’ de. Başka birşey söyleme…”

H.O: “Seher’di değil mi adını unutmuştum,”

M.A: “Aynen”

H.O: “Kanka burada okul var biraz çabuk olalım”

M.A: “Şeker gibi kadın. Dünden beri bize bir kelime bile etmedi. Parayı çekip veriyor. Çekip veriyor”

H.O: “Dün gördüm yüzünü”

M.A: “Yarın öğleden sonra eşinin 400 bin dolarını alacağız inşallah… Silip süpüreceğiz bunları. Bazen insan diyor ki var ya donuna kadar alacağız”

Seher E.’nin evine giren Hakan O., evin içinde de Mehmet A., ile konuşmasını sürdürdü. H.O.’nun M.A.’ya ‘amirim’ diye hitap ettiği, M.A., da H.O.’ya ‘polis memuru Ahmet' diye hitap ederek ne yapması konusunda direktifler verdi.

M.A: “Ahmet’im sen doldur bunları çantaya canım hadi hadi ”

H.O: “Tamam amirim şunları yerleştirdim ben şu an”

M.A: “Hepsini yerleştir fermuarını çek Seher hanıma başarılar dile çık tamam”

Dinlemeye takılan başka bir telefon görüşmesinde ise, şüpheliler eksik çıkan altın kolye üzerine tartışılıyor.

Yusuf E: “Emin misiniz eksik olduğuna ya”

M.A: “Valla eminim kanka ya olmazsa yarınki işe gittiğin zaman kadına da sorabilirsin. Dersin ne teslim ettin. Hepsini o yazdı çünkü ‘kasadan getiriyorum’ dedi”

Yusuf E: “Vallahi kanka bak ben kadından poşeti aldım içine dokunmadım”

SİVAS'TA KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ 1 MİLYON TL DOLANDIRILDI

İddianamede şüphelilerin Sivas'ta da bir kişiyi benzer yöntemlerle bir milyon TL dolandırdıklarının telefon dinlemelerinden anlaşıldığı ancak söz konusu kişinin kim olduğunun belirlenemediği kaydedildi.