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Ferdi Tayfur’a Akdeniz Üniversitesi Rektörü’nden davet
Ferdi Tayfur’a Akdeniz Üniversitesi Rektörü’nden davet
Doktorların börek nakli önerdiği şarkıcı Ferdi Tayfur’a, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mustafa Ünal’dan davet geldi. Ünal Twitter hesabından yatığı paylaşımda Ferdi Tayfur’u Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi’ne davet etti.
İsmail AKIN / Antalya
Kültür Sanat 18 Nisan 2020 - 15:00

Böbrek yetmezliği teşhisi konulan ve ömrü boyunca haftada bir kez diyaliz makinesine bağlanarak tedavi görecek olan şarkıcı Ferdi Tayfur'a, doktorlar böbrek nakli önerisinde bulunmuştu. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tayfur'u Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezine davet eti.

‘DİLERSE TEDAVİ ETMEKTEN MEMNUNİYET DUYARIZ’

Ünal yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Şarkıları ve beyefendi kişiliğiyle gönlümüzde ayrı bir yeri olan sayın Ferdi Tayfur Beye geçmiş olsun diyorum. Dilerse kendisini Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi’mizde misafir edip gerekli tedaviyi uygulamaktan memnuniyet duyarız.”

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Son güncelleme: 15:20 - 18.04.2020
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