Ferhan ‘Oturmaya mı Geldik’ diyor

Klip çekimleri tamamlanan ve 6 Ağustos'ta tüm dijital platformlarda yayınlanan “Oturmaya mı Geldik” bu yazın en çok dinlenecek şarkılarından biri olmaya aday…

FERHAN KİMDİR?

Biyografi 1983 yılında, 5 kardeşin en küçüğü olarak Almanya’da dünyaya gelen Ferhan, aslen Samsun'ludur. 1 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönen Ferhan, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra memleketi Samsun’a yerleşti. Samsun Belediye Konservatuarı’nda Türk Halk Müziği eğitimi alan Ferhan burada solist ve korist olarak yer aldı. 2005 yılında özel bir televizyon kanalının düzenlediği “Anadolu Rüzgarı” adlı Türk Halk Müziği ses yarışması yarışmasına katıldı. Yarışmadan sonra Türk müziğinin büyük ustası Orhan Gencebay ile tanıştı ve profesyonel anlamda müzik çalışmalarına başladı. Ferhan, aynı dönemde Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde de tiyatro eğitimi de aldı. 2014 yılında prodüktörlüğünü Hakan Sarıca’nın yaptığı, Orhan Gencebay, Taşkın Sabah, Sezen Aksu, Hakan Altun ve daha bir çok besteci ve müzisyen ile çalıştığı “Aşkın Ben Hali” albümünü çıkardı. Ferhan bu albümüyle “Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı” ödülünü aldı.