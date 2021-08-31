Ferhan Şensoy anısına… Teşekkürler büyük usta…

Büyük usta Ferhan Şensoy aramızdan ayrıldı. Bu elim haberi duyurmak da büyük emek verdiği Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunu'na düştü. Sözcü Web TV'de yayınlanan bu video ile büyük ustaya teşekkür etmek istedik.

Yaşar ÖZER

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“Ferhan Şensoy kimdir?” sorusuna verilecek yanıt; “Nerede doğdu? Hangi okullarda okudu? Hangi eserlere imza attı?” gibi soruların cevaplarından çok daha ötede… Çünkü hepimizin kendince bir Ferhan Şensoy'u var.

Ona “ustam” diyenler, bugün babasını kaybetmiş gibi hissetse de, bıraktığı miras peşinden gelenlere her zaman ışık olacak.

Teşekkürler Ferhan Şensoy…

Editör: Yaşar Özer

Kurgu: Eren Taşyürek

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