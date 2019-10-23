Ferhan Şensoy, Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Erkan Can bu festivalde

Bu yıl 17 gün boyunca başkent seyircisiyle bir araya gelecek olan ve 5'ncisi düzenlenen “Ankara Uluslararası Komedi Festivali”nin programı belli oldu. Festival, Ankaralılara keyifli bir kasım ayı sunacak. Gösteri programının stand-up geceleri bölümü ise #maltkafası desteğiyle gerçekleşecek.

AÇILIŞ CEM YILMAZ'DAN

Açılışını, Cem Yılmaz'ın “Diamond Elit Platinum Plus” isimli gösterisiyle gerçekleştirecek ve çok alternatifli bir programa sahip olan festivalde; Ferhan Şensoy, Alpay Erdem, Mahşer-i Cümbüş, Vedat Özdemiroğlu, Yıldıray Şahinler, Zafer Algöz, Hayrettin, Can Yılmaz ve Erkan Can gibi sevilen isimler Ankara seyircisiyle buluşacak.

Sanat yönetmenliğini usta mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu'nun yaptığı festivalin yapımcılığını ise “Gezgin Kültür Sanat” üstleniyor.