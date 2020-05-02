Ferhan Şensoy: ‘Önce içeri hapse atıyorlar, sonra suç yaratıyorlar’

Sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Ferhan Şensoy, Hasan Efendİ'nin kavuğunun Rasim Öztekin tarafından başkasına devredileceğini açıkladı. Çok Tuhaf Soruşturma oyununu sahneledikleri günlerden daha kötü günler yaşandığını belirten Şensoy, "Önce içeri hapse atıyorlar, sonra suç yaratıyorlar" dedi.

Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy, Ortaoyuncular Yayınları’nın Spotify’da hazırladığı programa konuk oldu. Sosyal medyadan kendisine gelen soruları yanıtlayan Şensoy, çarpıcı cevaplar verdi. İşte, Ferhan Şensoy’un gelen sorulara verdiği yanıtlar…

Kavuğu devrettiğiniz pişman mısınız?

Kavuğun devredilmemesi geleneğe uymaz. Rasim Öztekin kavuğu devredecek, adaya karar vermiş, fikrimi sordu, uygun buldum.

Korkusuzca ben komünistim diyebiliyorsunuz, ama bir komünist olarak neden örgütsüzsünüz?

Örgütsüz değiliz. Ortaoyuncular sıkı bir örgüt.

Yeni bir dizi ya da film projeniz var mı?

Böyle bir projem yok. Masamda kitap olmayı bekleyen dosyalardan masa görünmüyor.

Güncel komedyenler arasında kendi tarzınıza yakın gördüğünüz komedyen var mı?

Tarzıma yakın oyuncular ‘Nöbetçi Tiyatro’dan yetişti.

Oyun yazarken otosansür uyguluyor musunuz?

Oyun yazarken otosansür kullanmam, alerji yapar.

Ortaoyuncuların perdesini yüzyıllar boyunca açabilmek gibi bir hedef ve istek mevcut mudur?

Ortaoyuncular 41 yaşında, 100 yaşına çok az kaldı!

‘Çok Tuhaf Bir Soruşturma’ oyununun günümüz şartlarında her geçen gün daha gerçekçi bir hal almasıyla ilgili görüşlerinizi paylaşır mısınız?

Çok Tuhaf Soruşturma’nın oynandığı yıllardan çok daha berbat durumdayız. Önce içeri hapse atıyorlar, sonra suç yaratıyorlar. Mesela Selahattin Demirtaş, neden içeride? Osman Kavala neden içeride? Yine de Çok Tuhaf Soruşturma’yı tekrar oynamayı düşünmüyorum. Oynanmayı bekleyen yeni oyunlar var.

Önce pandemi ardından Levent Ünsal’ın kaybı… Şahları da Vururlar’ı yeniden izleyebilecek miyiz, yoksa şimdilik ertelendi mi?

Levent Ünsal tiyatromuzun çok değerli bir oyuncusu, çok değerli bir oyuncuyu kaybettik. Tabii ki Şahları da Vururlar tekrar oynanacak. Sokağa çıkma izni olunca tekrar provaya gireceğiz.