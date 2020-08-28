Ferhan Şensoy’un Elveda SSK kitabındaki bir bölüm sosyal medyanın gündeminde

Ferhan Şensoy'un Elveda SSK kitabındaki bir sayfa sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kitaptaki karakter ile ilgili çok sayıda mektup aldığını belirten Şensoy, kendisi ile yazdığı karakterin aynı olduğu yanılgısına düşenleri eleştirdi.

Ferhan Şensoy’un Elveda SSK kitabındaki Şükrü karakterini anlattığı bir bölüm sosyal medyada tartışma yarattı.

Twitter’da kitaptaki bölüme küçük bir azınlık tepki gösterdi. Ancak birçok sosyal medya kullanıcısı ise edebiyata sınır biçilemeyeceğini, Elveda SSK’nın bir çocuk kitabı olmadığını, bu nedenle kitapta böyle bir bölümün bulunmasının normal olduğunu dile getirdi.

“BİR ROMAN KARAKTERİ OLDUĞUNU ALGILAMIYOR”

Şensoy, Ortaoyuncular isimli podcast programında bu konuyla ilgili kendisine gelen soruyu yanıtlamış ve şöyle demişti:

“Yazmayı istemeseydim yazmazdım zaten. Ben hayatta hiçbir şeye ‘keşke' demem. Bazı kitaplarım çok satmıştır, bazı kitaplarım az.Otobiyografik romanlar yazdığım için diğer roman karakterlerini benimle karıştıranlar oldu. ‘Elveda SSK'da Şükrü diye pis bir karakter var. Kediye tecavüz etmeyi düşünüyor. Tiyatroya mektup yağıyor ‘Ayıp değil mi Ferhan bey? Size hiç yakıştıramadım. Şükrü ile Ferhan'ı aynı yere koyuyor, Şükrü denyosunun bir roman karakteri olduğunu algılayamıyor.

“CİNSEL EVRİMİNİ TAMAMLAYAMAMIŞ BİR TOPLUMUZ”

Yazar gördüğünü yazar. Bu toplumun böyle bir kaçınma sistemi var. Horoza tecavüz ediliyor bu memlekette, ‘Ferhangi Şeyler'de anlatıyorum. Cinsel evrimini tamamlayamamış bir toplumuz, en basit ihtiyaçlara bile ‘ayıp, günah' diyoruz, olan damacanaya oluyor.”

İşte, tartışma yaratan kitap ve söz konusu bölüm…