Ferhat Göçer: Pop müzikte kalite sorunu var

Ferhat Göçer, bayramın birinci günü Kıbrıs Elexus Hotel'de sevenleriyle buluştu. Konser öncesi kuliste gazetecileri ağırlayan Göçer, soruları yanıtladı. Sevenlerinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Ferhat Göçer, “Bu akşam özel bir gece geçireceğiz. Hep birlikte bayramı kutlayacağız. Kıbrıs'ta geçirdiğimiz bayramlar benim için çok ayrı değer taşıyor. Burası denizi, kumsalı, insanıyla çok özel bir yer. Kısa bir süre içerisinde burada 5 klip çektik. Karpaz'da, Altın kumsal'da, St. Hilarion'da, Karmi'de, Magosa'da. Bayramın hemen sonrasında Magosa'da çektiğimiz bir klibi Mağusa türküsüyle izleyicilerimizi sunacağız. Ömür Hanım'da beni çok destekler. O da Kıbrıs'ı çok seviyor. Sevmezse bir yeri, zaten oraya bir daha zor gidersiniz. Bu açıdan önce biz Ömür Hanım'a sevdirdik Kıbrıs'ı, sonra da yolumuzu açtık” diye konuştu.



SABAHATTİN ALİ MÜZİKALİ GELİYOR

Yeni sezon projelerinden Göçer, “Sabahattin Ali şarkıları ve eserlerinden oluşan bir tiyatro gösterisi hazırlıyoruz. Bununla birlikte ‘Yüreğine Sor Beni' gösterisiyle Türkiye ve dünyanın birçok bölgesini dolaşmayı düşünüyoruz. Harıl harıl onun hazırlıkları içerisindeyiz. Metinlerini hazırlıyoruz. Sahne provaları yapılıyor” dedi.

‘KENDİMİZE ÇEKİ DÜZEN VERMELİYİZ’

Geçtiğimiz günlerde yaptığı “Pop müziğini popçular bitiriyor” sözlerine de açıklık getiren Göçer, şöyle dedi: “Ben orada son dönemdeki rap dayanışmasının örnek alınması gerektiğini vurguladım. Tabii ki birkaç sezondur pop müziğinde yeteri kadar kaliteli müzik çıkmamasından kaynaklanan meydanı boş bırakma durumu söz konusu. Bende bir pop sanatçısı olarak birazda kendimize çeki düzen vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Popüler müzikte son dönemde ciddi bir kalite sorunu yaşanıyor.”