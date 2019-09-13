Ferhat Göçer’den Sabahattin Ali çıkışı

Ferhat Göçer, 11. Kırkpınar Sanat Akşamları kapsamında sahne aldı. Sapanca’nın kendisi için önemli olduğunu belirten pop müziğin tecrübeli ismi, Sakarya’dan fahri hemşerilik verilmesini beklediğini ifade etti. Konser öncesi Magazin Burada kameralarına konuşan ünlü şarkıcı, 2008 yılında ayağı kırıldığında bile Kırkpınar Sanat Akşamları etkinliğine katıldığı anlattı: “2008 yaz aylarında şuradan beni tekerlekli sandalye ile sahneye çıkardıklarını hatırlıyorum. Sahnede kıpırdamadan şarkı söylemiştim. Konser bitince beni alıp tekrar ambulansa koyup hastaneye götürmüşlerdi. Benim için ilginç bir hatıra olmuştu.”

11 yıldır Kırkpınar Sanat Akşamları’nda sahne almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Ferhat Göçer, fahri hemşehrilik almayı hak ettiğini söyledi. Tecrübeli popçu, dünya müzik sektöründe büyük bir değişim olduğunu kaydederek, dijital dönüşümün içinde var olmanın şarkıcılar için de, dinleyenler için de önemli olduğunu vurguladı.

İstanbul’da Sabahattin Ali müzikal gösterisi için hazırlandığını kaydeden 49 yaşındaki şarkıcı, gösterinin önümüzdeki Ekim ayı sonunda sahneleneceğini belirtti.

Göçer’in sahne aldığı Sapanca’daki 11. Kırkpınar Sanat Akşamları’nda 8 Eylül’de Birsen Tezer, 14 Eylül’de ise Nazan Öncel sahneye çıkacak.