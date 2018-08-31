Ferhat Güneyli: İdolüm Ahmet Kaya, ikonum Selda Bağcan

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Yeni albüm hazırlığında olan sanatçı, Selda Bağcan ve Ahmet Kaya’nın kendisi için ikonik sanatçılar olduğunu belirterek; “Daha önce Selda Bağcan ile ‘İşte Gidiyorum’ adlı şarkıya düet yapmıştık. Bu yılda Yusul Hayaloğlu’nun ‘Veda Gecesi’ adlı şiirini besteledim. Hedefim Ahmet Kaya ve Selda Bağcan gibi eserleriyle kalıcı olabilmek. İdolüm Ahmet Kaya, ikonum Selda Bağcan” dedi.

“MÜZİĞE GERİ DÖNMEMİ SELDA BAĞCAN’A BORÇLUYUM”

Selda Bağcan sayesinde yıllar sonra yeniden sahnelere döndüğünü söyleyen Güneyli “Müziğe geri dönmemi Selda Bağcan’a borçluyum. O bir yaşayan efsane, Selda Bağcan’a çok şey borçluyum. Birlikte düet yaptık, klibimde rol aldı o yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Bundan sonra ki hedefim, ‘İşte Gidiyorum’ adlı bestemi Selda Bağcan ile birlikte aynı sahnede söylemek” dedi.

“AHMET KAYA BU ÜLKENİN DEĞERİ”

Ahmet Kaya’nın ülkenin ortak değeri olduğunu belirten Güneyli; “Ama şundan hep kaçındım: O’na benzemek ya da sesine özenmek. Onun ulaştığı mertebeye zaten ulaşmak imkansız. Ben kendi yolumu çiziyorum. Sanat hayatımı sosyal sorumluluk içinde sürdürdüm ve sürdürmeye devam edeceğim. Daha güzel ve adil bir dünyada yaşamak herkesin hakkı, özellikle de vatanım insanının” dedi. Yusuf Hayaloğlu’nun ‘İşte Gidiyorum’, ‘Veda Gecesi’ ve ‘Mezarcı Kardeş’ adlı 3 şiirini birden besteleyen Ferhat Güneyli; “Hayaloğlu ailesi yaptığım müziğe güveniyorki şiirlerini bana teslim ettiler, benim içinde büyük onur” dedi. ‘Mezarcı Kardeş’ adlı çalışma Ferhat Güneyli’nin Eylül ayında yayınlanacak yeni albümde yerini alacak.