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Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı
Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan şarkıcı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 
Kültür Sanat 15 Eylül 2020 - 14:57

Ferhat Tunç hakkında 2016 yılında yaptığı paylaşımlar nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret'ten dava açılmıştı. Tunç'un duruşması İstanbul Büyükçekmece 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Almanya’da bulunan Ferhat Tunç katılmadı. Avukatı Fatma Hopikoğlu ise duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti bir önceki duruşmada Tunç'un ifadesinin alınması için Almanya'daki makamlara “adli yardımlaşma” talebinde bulunulmasını istemişti. Almanya bu talebi reddetti.

ALMANYA’DAN ‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ’ CEVABI

Almanya'dan mahkemeye gönderilen yanıtta şöyle denildi: “İfade özgürlüğü hakkının Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası'nca vazgeçilmez temel bir hak olması sebebiyle, adli yardımlaşma talebinizin yerine getirilmesinin Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi'nin 2b maddesi uyarınca Federal Almanya Cumhuriyeti'nin anayasal düzenine aykırılık teşkil edeceği belirtilmektedir.”

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İddia makamı buna karşı Tunç'un ifadesinin alınması için Türkiye'ye gelmesini beklenilmesini ve hakkında yakalama kararının çıkarılmasını istedi. Talebi kabul eden mahkeme heyeti Tunç hakkında yakalama kararı verdi. Duruşma 23 Şubat 2021 tarihine ertelendi.

GEÇTİĞİMİZ YIL ALMANYA’YA YERLEŞTİ

Hakkında ‘terör örgütü propangandası yapmak, terör örgütü üyeliği' gibi suçlardan açılan davalarda 20 yıl hapis cezası istenen Ferhat Tunç, geçtiğimiz yılın Mart ayında Almanya’ya yerleşmişti.