Feridun Oral’dan rekor çeviri

Türk çocuk edebiyatının en önemli isimlerinden ressam, yazar ve illüstratör Feridun Oral’ın kitapları yurt dışında rekor bir çeviri sayısına ulaştı. Oral’ın kitapları ABD’den Çin’e, Almanya’dan Japonya’ya toplam 19 ülkede tam 68 kez çevrildi. Oral'In kitapları Türkiye'de Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanıyor.

Son olarak 2017'de yurtdışında en çok eseri yayımlanan yazar olarak 2017 TET İhracat Başarı Ödülü'nü ve ardından 2019'da da Bologna İllüstratörler Sergisi'ne seçilen illüstrasyonlarıyla “Mükemmellik Ödülü” alan Feridun Oral'ın kitapları Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Japonya, Çin, Kore, İsveç, Norveç, Hollanda, Makedonya, Romanya, Tayvan gibi 19 ülkede yayınlandı.

Kitapları bugüne değin 68 kez çevrilen Oral, 19 kitaptan 12'sini hem yazdı hem de resimledi. Bu kitaplar şöyle: Kırmızı Elma, Pirinç Lapası ve Küçük Ejderha, Böğürtlen Cini ve Sarı Gaga, Kırmızı Kanatlı Baykuş, Benekli Faremi Gördünüz Mü?, Farklı Ama Aynı, Kirpi ile Kestane, Yağmurlu Bir Gün, Babaannem Kime Benziyor, Bu Kış Kimse Üşümeyecek, Beklenmedik Misafir ve Ay Ne Zaman Gelecek.

Oral, ayrıca Brigitte Weninger'in yazdığı Fati Teyze'nin Yıldızı, Kate Westerlund'ın yazdığı Kuşların Mesajı ve Kardaki Fısıltı, Michael Engler'ın yazdığı Bay Tavşan'ın Bir Fikri Var, Celiné Lamour-Crochet'nin yazdığı Küçük Hasır Şapka, Yalvaç Ural'ın yazdığı Korkuluğun Kalbi ve Mırnâme adlı 7 kitabı da resimledi.