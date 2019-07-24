Ferit Edgü külliyatı büyüyor

Edebiyatımızın en önemli kalemlerinden Ferit Edgü'nün Buluşmalar, Do Sesi, Giden Bir Kedinin Ardından ve İşte Deniz, Maria eserleri Alfa Yayınları etiketiyle yeniden raflarda.

Ferit Edgü, 1951'den bu yana öykü ve denemeleriyle okurlarını edebiyat denizinin daha önce gidilmemiş yerlerine götürmeye devam ediyor.

Öykü, roman, şiir ve denemeleriyle edebiyatımıza yenilikler getirmiş büyük yazar Ferit Edgü'nün kitaplarından Buluşmalar, Do Sesi, Giden Bir Kedinin Ardından ve İşte Deniz, Maria Alfa Yayınları'ndan çıktı.

İçlerinde Onat Kutlar, Orhan Duru, Erdal Öz ve Bilge Karasu'nun da bulunduğu 1950 kuşağı öykücülerinin başlattığı edebiyat “devrim”inin en önemli temsilcilerinden Ferit Edgü, öykücülüğüyle birçok yazarı etkilediği gibi geniş kültürel birikimiyle de düşünce dünyamızı zenginleştirdi.



