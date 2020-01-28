Fermuar nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre fermuar mı, fermar mı?

Fermuar nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre fermuar mı, fermar mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘fermuar’dır. Fermuar mı, fermar mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘fermuar'dır.

FERMUAR NE DEMEK: Giysi, çanta vb. yerlerde kullanılan, karşılıklı dişler ve bunların üzerinde yürüyen kapatıcıdan oluşan düzenek, cırcır, carcur.

FERMUAR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin fermuar mı, fermar mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı fermuar şeklinde olmalıdır.

fermar (Yanlış kullanım)

fermuar (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Montumun fermuarı sonunda bozuldu.”