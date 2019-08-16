Ferruh Yanardağ’a veda

Tiyatro oyuncusu Ferruh Yanardağ (81), önceki gün toprağa verildi. Oyuncu Arzu Yanardağ'ın babası olan Ferruh Yanardağ için Bakırköy Yeni Mahalle Cami'nde cenaze namazı kılındı. Tabut başında hazır bulunan merhum sanatçının eşi Nejla Yanardağ, kızları Arzu ve Aslı Yanardağ ile torunları taziyeleri kabul etti.



Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya Serter, tabuta son kez bakarken duygusal anlar yaşadı. Ferruh Yanardağ, son yolculuğuna uğurlanırken tiyatrocu dostları da kendisini yalnız bırakmadı. Yanardağ'ın naaşı ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi.