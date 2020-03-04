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Feryal Sepin’in ‘Masal’ı
Feryal Sepin’in ‘Masal’ı
Başarılı yorumcu Feryal Sepin, ilk teklisi Masal ile dinleyicilerin karşısına çıkacak.
Kültür Sanat 4 Mart 2020 - 14:44

Uzun yıllar devam eden sahne tecrübesine bir de şarkı ekleyen Feryal Sepin, söz ve müziği Onur Murat'a ait, aranjesi ise Catwork tarafından yapılan ilk teklisi ‘Masal'ı dinleyicilerle buluşturdu.

Yönetmen Ahmet Can Tekin'in çektiği klip DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

DEVAMI GELECEK

İzmirli sanatçı Feryal Sepin, kariyer odaklı projelere imza attığına dikkat çekerken ‘Önce müzik kariyere odaklandım. Kalıcı olabilmek ilk hedefim. Müzik ve sahne benim vazgeçilmezim. ‘Masal' ile yola çıktık, devamı gelecek' diye konuştu.