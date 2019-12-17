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Feryal Tilmaç’tan Sen Yabancı Değilsin
Feryal Tilmaç’tan Sen Yabancı Değilsin
İlk öykü kitabı “Mevt - Tek Hecelik Uyku”yu 2007’de yayımladıktan iki yıl sonra “Aradım Yaz Dediniz”​ kitabıyla da 2009’da Sait Faik Hikâye Armağanı’na layık görülen Feryal Tilmaç’ın dördüncü öykü kitabı “Sen Yabancı Değilsin” İthaki Yayınları’ndan çıktı.
Kültür Sanat 17 Aralık 2019 - 14:43

İçinde 14 öykünün yer aldığı “Sen Yabancı Değilsin”, yazarın gerçekle düşü iç içe geçirip, okuyucusunu ‘sarsmaya' söz vermişçesine kaleme aldığı öykülerden oluşuyor. Editörünün, “Okudukça içinde debelendiğimiz şeyin apaçık bir hastalık olduğunu fark etmemizi sağlayan, çarpıcı ve akıl çelici öykülerle ilmek ilmek örülmüş” dediği “Sen Yabancı Değilsin” merhabasını M.Ö. yıllarından yaşamış, Romalı ünlü komedya ozanı Terentius'un “İnsanım, insana dair hiçbir şey bana yabancı değil” cümlesiyle veriyor.

ARKA KAPAKTAN

“Ay yeryüzüne öyle yakın görünüyor ki. Işığı tedirginliklerin üzerini örtüyor. Sonunda insan olduğumuzu, küçüklüğümüzü, kırılganlığımızı hatırlatıyor. Sadece karanlıklarda sakladıklarımızı değil, yanıtlarla birlikte soruları da önemsiz kılıyor. Uzaktan rüzgâr çanımın sesini duyuyorum. Günün sınırını çiziyor. Artık uyku vaktinin geldiğini söylüyor ya da ben öyle anlıyorum.”

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