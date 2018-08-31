Ferzan Özpetek ve Cem Yılmaz’a Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Bu yıl 29 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali programı açıklandı. Geçtiğimiz yıl "Ulusal Yarışma" kategorisinin kaldırılmasıyla tepki çeken festivalde 55 filmlik bir program hazırlandı. Festivalde dünyanın kalbindeki yönetmen Ferzan Özpetek ve sinemada 20. yılını kutlayan Cem Yılmaz'a ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ verilecek.

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Festival’in açılışı Oscarlı İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin de katılacağı “Everybody Knows / Herkes Biliyor” filminin Türkiye Prömiyeri'yle yapılacak. Bu yılki Onur Ödülleri ise Macaristanlı usta yönetmen Bela Tarr, Itır Esen ve Ömer Vargı'ya takdim edilecek. Gelecek yıldan itibaren festivalde Türkiye Sinema Endüstrisi Ödülleri de verilecek. Bu yılki Onur Ödülleri'nin Macaristanlı usta yönetmen Bela Tarr, Itır Esen ve Ömer Vargı'ya verileceği festival, iki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin de katılacağı ‘Everbody Knows/Herkes Biliyor' filmimin Türkiye prömiyeriyle açılacak.

Festivalde geçtiğimiz yıl ‘Ulusal' ve ‘Uluslararası' kategori birleştirilmiş, söz konusu gelişme sinemacıların tepkisini çekmişti.

Gelecek yıldan itibaren festivalde ‘Türkiye Sinema Endüstrisi Ödülleri' verileceği açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz da, Türkiye Sinema Endüstrisi Ödülleri'nin Türkiye'nin Oscarları olacağını ifade etti.

FİLM FORUM'A REKOR BAŞVURU

Türk sinemasına önemli katkılarda bulunan Antalya Film Forum'un direktörü Zeynep Atakan, bu yıl Antalya Film Forum'un 5'incisi gerçekleştireceklerini ifade ederek, “Temeli Forum'da atılan projeler dünya prömiyerlerini yapıyor. Bu yıl 200'ün üzerinde başvuru aldık. Bela Tarr gibi usta bir ismin gençlerle film atölyesi yapması çok önemli. Oscarlı iki yönetmenle daha master class'lar düzenleyeceğiz” diye konuştu.