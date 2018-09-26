Ferzan Özpetek’in filmi ‘Napoli’nin Sırrı’ Oscar aday adayı

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Usta yönetmen Ferzan Özpetek'in özgün stili ve görüntü yönetimi ile birçok türü harmanladığı; başından sonuna gizem, gerilim ve tutkulu bir aşk hikayesini anlattığı Napoli'nin Sırrı filmi, İtalya’nın Oscar adayları arasında yer aldı. Şehrin efsaneleri, gelenekleri, oyunları ve karakterleri etrafında şekillenen hikayesiyle dikkat çeken film, Türkiye’de 26 Ekim’de vizyona girecek.

İtalya, New York, Almanya ve Hong Kong’ta Kong'da gösterilen film uluslararası arenada seyirciden tam not aldı.

SIRLARLA DOLU BİR HİKAYE

Seyirciyi gerçek bir aşkın, cinayetin ve gizemin peşinden sürükleyen Napoli'nin Sırrı, tutkulu bir aşkın sarmaladığı şehrin sırlarını izleyiciye teslim ediyor ve bir film seansı içinde çözmesini bekliyor.