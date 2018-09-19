Ferzan Özpetek’in Napoli’nin Sırrı filmi için geri sayım

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Usta yönetmen Ferzan Özpetek’in kaleminden çıkan Napoli’nin Sırrı, izleyicileri sırlarını kimseye açmayan, büyük bir kültürün yankılarının hala duyulabildiği, sade ve aristokrat sarayların Napoli'sine davet ediyor.

İtalya'da gişe rekorları kıran ve gösterildiği her ülkede eleştirmenlerin bir başyapıt olarak değerlendirdiği son filmi Napoli'nin Sırrı’nın Türkiye gösterim hakları BKM’ye ait. Napoli’nin Sırrı 26 Ekim’de Türkiye'de de vizyona girecek.

NAPOLİ BİR PLATO OLARAK KULLANILDI

İtalya'nın en güzel şehirlerinden biri olan Napoli'de geçen film, başından sonuna gizem ve gerilim dolu hikayesiyle izleyiciye büyülü bir yolculuk yaşatıyor. Özpetek'in, şehri doğal bir plato olarak kullandığı filmde, uluslararası arenada tanınan İtalyan dev oyuncu kadrosunun sergiledikleri yüksek kalitede oyunculuk da dikkat çekiyor.



FİLMİN KONUSU

Adriana (Giovanna Mezzogiorno), bir partide kendine son derece güvenen ve çekici genç bir adamın, Andrea'nın (Alessandro Borghi) baştan çıkarıcı ve kışkırtıcı bakışlarını fark eder. Adriana bu çekime karşı koyamaz ve ikisi geceyi birlikte geçirir. Ancak herşey orada bitmez, ertesi gün buluşmak için sözleşirler. Adriana'nın içinde aniden, belki de hayatını değiştirebilecek büyük bir aşkın başlangıcı olan çok güçlü duygular uyanır. Bu, bir dönüm noktasıdır ama beklediğinden farklıdır. Kendini karmaşık bir soruşturmanın merkezinde bulduğu bir suça karışmasıyla durum daha da kötüleşir. Bu doğru bildiği herşeyi sorgulamasına neden olacak büyük bir sarsıntıdır. Adriana istemeden ve kaçma ihtimali olmaksızın, kendi kişiliğinin en gizli, en gölgede kalan bölgesinde bir yolculuğa çıkar. Büyüler ve tutkular; mantık ve çılgınlık arasında asılı kalmış bir Napoli'de, bir gizem, şiddet dolu bir suç ve beklenmedik bir aşk yüzünden sarsılan Adriana’nın tüm varlığını sarar.