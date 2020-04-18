Ferzan Özpetek’ten çağrı: 20 Şubat ‘Beyaz Önlüklüler Günü’ olsun

İtalya'da yaşamını sürdüren Türk yönetmen Ferzan Özpetek, 20 Şubat'ı corona virüsü salgınında fedakarca görev yapan sağlık görevlileri için, "Beyaz Önlüklüler Günü" ilan edilmesi için kampanya başlattı.

Başarılı yönetmen Ferzan Özpetek, 20 Şubat gününün, “Beyaz Önlüklüler Günü” ilan edilmesi için çağrıda bulundu. Euronews’un haberine göre Özpetek, İtalyan basınına yaptığı açıklamada bu fikrin, Roma’dan kalkıp, ülkenin corona virüsünden en çok etkilenen kuzey bölgelerine destek vermeye giden doktor arkadaşlarıyla konuşması sırasında doğduğunu söyledi.

Özpetek, “Beyaz Önlüklüler Günü” fikrini, “İsterim ki 10 yıl sonra belki bir çocuk ‘Beyaz Önlüklüler Günü’nün anlamını sorsun ve ona bu ülkede başkaları için fedakarlıkta bulunan kadın ve erkeklerin hikayelerini anlatalım. Hem bu uğurda hayatını kaybedenleri analım hem de hastanelerde çalışan herkese bir bayram hediye ederek onlara teşekkür ederim” şeklinde anlattı.

İTALYAN SANATÇILARDAN ÖZPETEK’E DESTEK

Sağlık çalışanlarını, bu olağanüstü durum bittikten sonra unutulmaması gerektiğinin altını çizen Özpetek’in bu çağrısına ünlü isimler kayıtsız kalmadı. İtalyan Sanat Eseri Sahipleri Derneği (SIAE) tarafından da destek gören proje, 21 Nisan’da açılacak bir imza kampanyası başlatacak ve toplanan imzalar İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sunulacak.

Özpetek’in bu girişimine, Andrea Bocelli, Alessandro Gasmman ve Al Bano gibi İtalya’nın önde gelen 144 sanatçı ve kültür insanı tarafından da destek geldi.