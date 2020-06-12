Ferzan Özpetek’ten yeni kitap: Bir Nefes Gibi

Ferzan Özpetek’ten yeni kitap: Bir Nefes Gibi

Ferzan Özpetek’in yeni romanı Bir Nefes Gibi İtalya’da okurları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Bir Nefes Gibi İtalya'da kısa sürede çoksatarlar listelerinde birinci sıraya yükseldi. Yayımlandığı ilk hafta 3.baskıya ulaşan kitap, okurların yoğun ilgisi ve beğenisi üzerine ikinci haftasında 4.baskısını gerçekleştirdi.

Okurların yorum ve paylaşımlarıyla İtalya'da büyük başarı yakalayan kitap haziran ayının sonunda Can Yayınları etiketiyle Türkiye'de yayımlanacak.

GİZEMLİ BİR YOLCULUK

Ferzan Özpetek, yeni romanı Bir Nefes Gibi'de okurlarını Roma ile İstanbul, şimdi ile geçmiş arasında, iç içe geçen yaşamları ve yazgıları anlatan gizemli bir yolculuğa çıkarıyor. Yayımlanan iki kitabıyla büyük ilgi gören Ferzan Özpetek'in İstanbul Kırmızısı kitabının filmi de 2017'de seyircisiyle buluşmuştu.