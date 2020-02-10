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Feshetmek nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre feshetmek mi, fesetmek mi?
Feshetmek nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre feshetmek mi, fesetmek mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘feshetmek’tir. Feshetmek mi, fesetmek mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 10 Şubat 2020 - 12:52

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘feshetmek'tir.

FESHETMEK NE DEMEK:

1- Verilmiş bir yargıyı kaldırmak, bozmak.

2- Kapatmak, dağıtmak.

FESHETMEK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin feshetmek mi, fesetmek mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı feshetmek şeklinde olmalıdır.

fesetmek (Yanlış kullanım)
feshetmek (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yıllar önce yaptıkları anlaşmayı karşılıklı olarak feshettiler.”

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