Feshetmek nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre feshetmek mi, fesetmek mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘feshetmek'tir.
FESHETMEK NE DEMEK:
1- Verilmiş bir yargıyı kaldırmak, bozmak.
2- Kapatmak, dağıtmak.
FESHETMEK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin feshetmek mi, fesetmek mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı feshetmek şeklinde olmalıdır.
fesetmek (Yanlış kullanım)
feshetmek (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yıllar önce yaptıkları anlaşmayı karşılıklı olarak feshettiler.”