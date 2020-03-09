Festival içinde festival

Bu yıl Muğla’nın ilçesinde 15’inci Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali birbirinden önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festival boyunca 2. Uluslararası Marmaris Şiir Festivali, sergiler, şiir etkinlikleri, kitap - plak - pul ve antik objeler müzayedesi, oyunlar ve Altan Karındaş’a saygı gecesi düzenlenecek.

Muğla'nın Marmaris İlçesinde Marmaris Belediyesi ve Kalimerhaba Derneğinin bu yıl 15'ncisini düzenleyecekleri Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali bir ay boyunca birbirinden önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festival boyunca sergiler, şiir etkinlikleri, kitap – plak – pul ve antik objeler müzayedesi, tiyatrolar ve Altan Karındaş'a Saygı Gecesi” düzenlenecek.

Dün başlayan ve 27 Mart’a kadar sürmesi planlanan 15. Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali, bünyesinde 2. Uluslararası Marmaris Şiir Festivali etkinliklerini de gerçekleştirilecek. “Festival İçinde Festival” imajı ile edebiyat ve güzel sanatlardan oluşan bir sanat şöleni sunulacak.

FESTİVAL PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE;

* 13 Mart Saat:18.00 “Kadın İçinde Kadın Karma Güzel Sanatlar Sergisi” açılışı ve festival sonuna kadar sürecek yazarlar imza günü. (Marmaris Belediyesi Kültür Sanat Evi)

* 18 Mart 18.00. Çanakkale Zafer – Nöbetteyiz Resim Sergisi açılışı ve söyleşi. (Marmaris Belediyesi Kültür Sanat Evi)

* 21 Mart Dünya Şiir Günü Etkinlikleri – Marmaris Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi

* 22 Mart Saat 13.00. Sanat eserleri – kitap – plak – pul ve antik objeler müzayedesi. (Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi)

*27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Etkinlikleri Marmaris Filarmoni Derneği işbirliği ile “Altan Karındaş'a Saygı Gecesi” (Armutalan Kültür Merkezi)